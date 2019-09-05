شكرا لقرائتكم خبر عن "ضوابط الفهم الصحيح للقرآن والسنة".. ندوة للوافدين بخريجى الازهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص المنظمة العالمية لخريجي الازهر على دعم ورعاية الطلاب الوافدين ، تتواصل فعاليات الدورة التأهيلية التي تعقدها المنظمة لعدد 60 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات (نيجيريا – الصين -إندونيسيا – جيبوتي – الفلبين).
وأكد الدكتور محمد فيصل ، الاستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ، في ندوة بعنوان " ضوابط الفهم الصحيح للقرآن والسنه"، علي ضرورة التحري ممن يؤخذ عنهم العلم الشرعي ،مشيرا إلي ضرورة امتلاك آليات استنباط الحكم الشرعي من مصدري التشريع " القرآن والسنة" ، مع الإحاطة الكاملة بضوابط الفهم الصحيح للنص الشرعي .
وأوضح فيصل أن أهم آليات استنباط الحكم الشرعي هو الإلمام التام باللغة العربية وفروعها ، وعلوم القرآن والسنه ، والقياس والاستنباط ) ، مع اليقظه من جانب الفقيه لإستنباط الاحكام الشرعيه الصحيحة.
تأتي الدورة في إطار حرص المنظمة علي عقد الفعاليات المختلفة للطلبة الوافدين ، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة وحماية عقولهم من التأثر بالأفكار الهدامة، وذلك في إطار إعدادهم ليكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في بلادهم.
كانت هذه تفاصيل خبر "ضوابط الفهم الصحيح للقرآن والسنة".. ندوة للوافدين بخريجى الازهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.