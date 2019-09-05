شكرا لقرائتكم خبر عن "ضوابط الفهم الصحيح للقرآن والسنة".. ندوة للوافدين بخريجى الازهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص المنظمة العالمية لخريجي الازهر على دعم ورعاية الطلاب الوافدين ، تتواصل فعاليات الدورة التأهيلية التي تعقدها المنظمة لعدد 60 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات (نيجيريا – الصين -إندونيسيا – جيبوتي – الفلبين).

وأكد الدكتور محمد فيصل ، الاستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ، في ندوة بعنوان " ضوابط الفهم الصحيح للقرآن والسنه"، علي ضرورة التحري ممن يؤخذ عنهم العلم الشرعي ،مشيرا إلي ضرورة امتلاك آليات استنباط الحكم الشرعي من مصدري التشريع " القرآن والسنة" ، مع الإحاطة الكاملة بضوابط الفهم الصحيح للنص الشرعي .

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وأوضح فيصل أن أهم آليات استنباط الحكم الشرعي هو الإلمام التام باللغة العربية وفروعها ، وعلوم القرآن والسنه ، والقياس والاستنباط ) ، مع اليقظه من جانب الفقيه لإستنباط الاحكام الشرعيه الصحيحة.

تأتي الدورة في إطار حرص المنظمة علي عقد الفعاليات المختلفة للطلبة الوافدين ، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة وحماية عقولهم من التأثر بالأفكار الهدامة، وذلك في إطار إعدادهم ليكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في بلادهم.