شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز متطور لتفتيت حصوات الكلى وعلاج المرضى غير القادرين مجاناً بمستشفى سعاد كفافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برنامج متكامل للخدمات الطبية يتضمن تقديم العديد من الأنشطة الإنسانية التى تستهدف فى المقام الأول تقديم خدمات طبية مجانية لغير القادرين، يعكس بوضوح الحرص على تحقيق الشفاء التام وتخفيف آلام جموع المواطنين فى ربوع مصر يجرى تنفيذه حاليا بمستشفى سعاد كفافى الجامعى تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك تزامناً مع خطة شاملة تستهدف فى المقام الأول تطوير أداء الخدمات الطبية المقدمه فى إطار الالتزام بمبادئ المسئولية المجتمعية لمستشفى سعاد كفافى الجامعى.



جهاز متطور لتفتيت حصوات الكلى

ومن جهة أخرى فإنه يجرى الآن أيضاً تطوير الخدمات الطبية والوحدات المتخصصة بالمستشفى لتشمل تركيب جهاز تفتيت حصوات الكلى بالموجات التصادمية، إلى جانب افتتاح العديد من الوحدات الطبية المتخصصة والدقيقة فى العديد من المجالات الطبية المختلفة بهدف توفير خدمات طبية على اعلى مستوى من الجودة.

Advertisements



جهاز متطور لتفتيت حصوات الكلى

صرح بذلك الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافى الجامعى وأضاف أن هذا الجهاز يعد من أحدث الأجهزة المخصصة، والتى يتم استخدامها لهذا الغرض، وذلك نظراً لما يتضمنه من مميزات تقنية تعتمد على أحدث ما توصل اليه العلم فى هذا المجال فقد أصبحت عمليه التفتيت من خلال هذا الجهاز أكثر دقة نظراً لما يتمتع به من كفاءة على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية، إلى جانب فاعليته فى تحقيق أعلى مستوى من النتائج دون أى مضاعفات على المريض وهو أمر فى منتهى الأهمية بالنسبة للمصابين بأمراض الكلى والمسالك البولية.



جهاز متطور لتفتيت حصوات الكلى

جدير بالذكر أن الأنشطة الخيرية التى تقدمها مستشفى سعاد كفافى الجامعى لم تكن مجرد مشاركات فى مبادرات عامة، وإنما هى بالفعل مبادرات خاصة بالمستشفى وتتم بشكل احترافى ووفق أعلى معايير الجودة فى الخدمات الصحية ورعاية المرضى خاصة فى المناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية المرتفعة لتؤكد بذلك دورها الريادى فى إثراء المنظومة الصحية من خلال قوافلها التى تحقق هذا النهج بكل الفاعلية والاحترافية.. واستكمالا لدورها فى هذا المضمار، وقد تمثلت أحدث تلك الأنشطة الإنسانية فى "قافلة مستشفى سعاد كفافى الميدانى المتنقل"، التى قامت مؤخراً بعلاج المرضى غير القادرين فى بعض القرى الأكثر احتياجاً استكمالاً للنشاط الإنسانى الذى بدأته التربوية الرائدة الراحلة سعاد كفافى التى كانت تضع نصب عينيها بشكل دائم الاسهام بشكل حقيقى فى خدمة المجتمع والالتزام باعتبارات المسئولية المجتمعية.



جهاز متطور لتفتيت حصوات الكلى