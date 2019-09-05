شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة مكتب "العلميين" تقيم دعوى قضائية لإلغاء توقيعات أمين الصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل أول نقابة العلميين، إن هيئة مكتب النقابة حركت دعوى قضائية رقم 61878 لسنة 73 شق عاجل، لالغاء توقيعات أحمد سعيأ أمين الصندوق السابق، ومحمود مهنى أمين الصندوق المساعد، الذى تم تعيينه بالنقابة، من البنوك.

وأوضح غريب، فى بيان، أنه أجرى أرسل إنذارات علي يد محضر، استباقا لعمل جنح مباشرة بانتحال الصفة والتزوير فى اوراق رسمية ضد 4 من هيئة المكتب التى شكلها النقيب السابق الدكتور عبد التسار المليجى، لعدم التوقيع علي اي أوراق رسمية للنقابة، حفاظا على أموال النقابة.

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وكان الدكتور عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، قد أعلن أمس، إن الجمعية العمومية، التى تم عقدها الجمعة الماضية، وافقت على خطة لزيادة المعاشات بمقدار عشرون جنيها شهريا خلال دفعات أكتوبر 2019، ويناير 2020 وثلاثون جنيها فى دفعة أبريل 2020، لترتفع القيمة الإجمالية للمعاش فى دفعة أبريل 2020 من 240 جنيها إلى 450 جنيها.