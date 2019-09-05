شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن : مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى" تطلق احدث برامجها لاطفال دور الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مبادرة " بينا مصر بكرة احلى " إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى احدث برامجها بينا ثقافة والذى يتم بالتعاون المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة فى ضوء التعاون الوثيق بين الوزارتين تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي

وصرحت سمية الألفى رئيس الادارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى أن البرنامج والذى شهد بداية هذا الاسبوع اولى فعالياته يستهدف الارتقاء بالجوانب الثقافية لدى الابناء بدور الايتام واكتشاف المواهب بما يعمل على تنمية وتعزيز الجوانب الفنية لديهم اضافة الى تنمية وعى الابناء وخلق منهم جيلا واعي ينشا على الانتماء للوطن

وأضافت الالفى ان بينا ثقافة تستهدف 50 دار ايتام وقد شهد بداية الاسبوع الجارى تنفيذ اولى فعالياتها فى حديقة الطفل السيدة زينب بمشاركه 100 ابن و ابنه من دور رعايه الايتام دار الفرقان بنين و بنات – ودار الاخلاص ودارالمواساه وابناء دار الهنا حيث قام الابناء بالمشاركه في ورش عمل تنمويه مع متطوعين بينا - ورش كشافه - فن تشكيلي- جداريات - سينما - عروض فنيه مختلفه علي مدار اليوم تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون لاستمرارية الفعاليات الثقافية في الحديقه بمشاركه ابناء بينا

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و تولي مبادرة بينا بوزارة التضامن الاجتماعى اهتماما لتحسين جودة الرعاية للاطفال الايتام من خلال انشطة متنوعة ، وشهدت الفترة الماضية تدريب ٢٠ متطوع علي ساسيات حمايه الطفل و العديد من المهارات الحياتية لنقلها للابناء في الفعاليات المنظمة.

وتاتى " مبادرة بينا " احدى المبادرات التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك التجاري الدولي CIB عام ٢٠١٥ للعمل على رفع وتحسين الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية وتطويرها من خلال تفعيل دورالمراقبة المجتمعية وتشجيع المواطنين على التطوع من اجل دعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة وادارة المواردالقائمة بشكل فعال يتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للدور .