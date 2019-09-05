شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب أدوية ومكملات غذائية بـ20 مليون جنيه عبر ميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمكملات والأجهزة إلكترونية داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحري،حيث قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بــ 20 مليون جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة ، وإتخاذ الإجراءات والتدابير الإستباقية لضبط جرائم تهريب السلع والبضائع المحظور دخولها للبلاد والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين على جلبها وتهريبها للبلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية – مقيم بالقاهرة" ، بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية وإخفاء ضمن مشمولها أصناف مخالفة محظور دخولها للبلاد.. بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها ، وأسفرت أعمالها عن ضبط "جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" و100 جهاز لوحى "تابلت" – 2000 جهاز تقوية إتصالات – 2 محطة إتصال كاملة – 500 جهاز راديو ترانزستور – 174 جهاز إتصال لاسلكى – 4,5 مليون قرص أدوية طبية ومكملات غذائية مختلفة الأنواع – 500 ألف عبوة أدوات تجميل متنوعة – كمية من مستلزمات عيادات طب الأسنان).. جميعها مجهولة وغير مصرح دخولها البلاد بدون تصريح من الجهات المختصة.

Advertisements

وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على المضبوطات بمبلغ عشرون مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.