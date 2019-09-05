شكرا لقرائتكم خبر عن صور..إحباط تهريب 55 طردا بداخلها مصلقات بنقوش فرعونية عبر قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس في إحباط تهريب 55 طرد بضائع محظور دخولها للبلاد عبر بورسعيد ، وضبط عاطل بحوزته قطعتين أثرتين بالسويس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة ، لاسيما جرائم التهريب ، والعمل على إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية والتأمينية بكافة منافذ البلاد ، وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وتمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد، من ضبط (55) طرد بداخلها (أقلام على هيئة تماثيل فرعونية - مراوح يدوية وملصقات تحمل نقوش ورسومات فرعونية " غير مثبته ضمن مستندات الرسالة ، ومحظور إستيرادها من الخارج" ، وذلك بإحدى الحاويات مشمولها "أدوات منزلية" قادمة عبر ميناء بورسعيد من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى الشركات بمحافظة بورسعيد.

كمـا تمكنت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بنطاق المجرى الملاحى بالسويس، من ضبط (عاطل – مقيم بمحافظة الإسكندرية – سبق إتهامه فى قضية "شيك") ، وبحوزته (2 جرام من نبات البانجو المخدر - مبلغ مالى) ، كما عثر بحقيبته على ( 2 تمثال صغيرى الحجم منقوش عليهما بالكتابة الفرعونية يشتبه فى آثريتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements



التحفظ على المضبوطات



المضبوطات مع المتهمين



المضبوطات



جانب من المضبوطات