شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الأرز : بدء موسم الأرز.. والمخزون الجديد يكفى لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات إن الموسم الحالي للأرز بدأ أول سبتمبر بعد زيادة المساحات المزروعة هذا العام ، مشيرا إلى أن مخزون الأرز الجديد يكفى احتياجات البلاد لمدة عامين إذا تم المحافظة عليه .
وأضاف شحاتة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المساحات المصرح بها لزراعة الأرز خلال العام الحالي هي 2ر1 مليون فدان مقابل 2ر724 ألف فدان، وزاد المنتج من هذه المساحة ليكفي ويزيد عن سد احتياجات الاستهلاك المحلي ، والذي يقل حاليا عن 3 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا .
كما أشار إلى أن سعر الكيلو الأرز وصل إلى 6 جنيهات للأرز السائب من النوع الرفيع في الموسم الجديد ، وأضاف " نحن في انتظار تحديد ميعاد من الهيئة العامة للسلع التموينية للإعلان عن مناقصة لتوريد الأرز لصالح الوزارة لتوزيعها على البطاقات التموينية مع الزيت والسكر".
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