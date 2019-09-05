بالصور.. الداخلية تلاحق تجار المخدرات والأسلحة النارية بـ 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالمديريات حملات أمنية مكبرة لضبط مروجي المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وأسفرت جهود الحملات عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن ( البحيرة، القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، قنا" وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة وذلك على النحو التالي: ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

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وضُبط أحد العناصر الإجرامية، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة بحوزته 29 قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول، اثنين من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهما 10 طربة لمخدر الحشيش، ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية بحوزته 4 طرب لمخدر الحشيش، ضبط أحد العناصر الإجرامية، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 85 جرام، وضُبط آخر بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية وبحوزته 48 طربة لمخدر الحشيش، ضبط أحد العناصر الإجرامية ، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية بحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، بندقية آلية، طبنجة، 14 طلقة، 3 خزينة، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية وبحوزتهم 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام، وفي محافظة السويس تم ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته 500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وآخر تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس بحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 100 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.