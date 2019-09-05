الداخلية: مصرع 6 عناصر إرهابية في مداهمة أمنية بالواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مصرع 6 من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية.

كانت قد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية.

عقب جمع المعلومات والتأكد من صحتها داهمت القوات المنطقة المُشار إليها فجر اليوم 5 الجاري وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع 6 من العناصر عُثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.