القضاء الأعلى يتلقى التظلمات على الجزء الثاني من الحركة القضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

بدأ مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم الخميس، في تلقي تظلمات القضاة على الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2019 - 2020 التي اعتمادها المجلس أمس الأربعاء.

وأتاح المجلس، 7 أيام للقضاة ليتمكنوا من التظلم على الحركة، إلى أن تفحص الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى التظلمات المٌقدمة، تمهيدًا لعرضها أمام اجتماع للمجلس، للبت فيها.

وتتكون الحركة القضائية من 3 أجزاء، الأولى خاصة برؤساء ونواب محاكم الاستئناف، والثانية تضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، والثالثة تتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة.ع

واعتمد المجلس، حركة النيابة العامة، التي شملت نقل 8 مستشارين بدرجة محامي عام أول إلى دائرة مكتب النائب العام، و17 بدرجة محامي عام.

Advertisements

كما شملت الحركة نقل 3 مستشارين بدرجة محامي عام أول إلى نيابات القاهرة بنيابات القاهرة الجديدة، وشمال ووسط، بالإضافة إلى محامي عام أول بنيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة، ونقل مستشارين اثنين بدرجة محامي عام إلى نيابة استئناف القاهرة.

واعتمد "القضاء الأعلى" نقل 25 مستشارًا بدرجة محامي عام أول بمحافظات القاهرة والإسكندرية، ومطروح،والغربية، والمنوفية، القليوبية، والدقهلية

وشمال سيناء، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر.

وكذلك نقل 25 مستشارًا بدرجة محامي عام إلى نيابات كلية وجزئية بمحافظات القاهرة، والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية،والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وبني سويف،والمنيا، وقنا والبحر الأحمر، وأسوان.