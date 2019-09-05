الحماية المدنية تُنقذ مُسنة انهار سلم مسكنها في الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ سيدة مُسنة عقب انهيار السلم الداخلي للعقار محل سكنها بالخليفة. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً بانهيار سلم داخلي بأحد العقارات كائنه بقسم شرطة الخليفة وبداخله سيدة مسنة. على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين انهيار السلم الداخلي بين طابقين بالعقار المُشار إليه، واحتجاز سيدة مسنة بداخله، تمكنت القوات من إنقاذها بحالة صحية جيدة دون إصابات. ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

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