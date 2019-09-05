في لفتة إنسانية.. السجون توافق على زيارة 12 طفلا لأمهاتهم بسجن القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وافق قطاع السجون على زيارة 12 طفلا مودعين بإحدى دور الرعاية لأمهاتهم نزيلات سجن القناطر نساء، بهدف لم شمل الأسرة، وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد، حيث حضر مسئولي دار الرعاية وبصحبتهم الأطفال وتمت الزيارة، وقد اطمأنت الأمهات المسجونات على أولادهن.

جاء ذلك في إطار حرص قطاع السجون على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، والحرص على الاستقرار النفسي والاجتماعي لكافة النزلاء.