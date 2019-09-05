"أقلام على هيئة تماثيل فرعونية".. إحباط تهريب 55 طردًا محظور استيرادها في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع السلطات الجمركية من إحباط محاولتين للتهرب من سداد الرسوم الجمركية وتهريب 55 طردًا بداخلها "أقلام على هيئة تماثيل فرعونية، مراوح يدوية وملصقات تحمل نقوشًا ورسوماتٍ فرعونيةً" غير مثبتة ضمن مستندات الرسالة، ومحظور استيرادها من الخارج"، وذلك بإحدى الحاويات مشمولها "أدوات منزلية" قادمة عبر ميناء بورسعيد من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى الشركات بمحافظة بورسعيد.

كمـا تمكنت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بنطاق المجرى الملاحي بالسويس، من ضبط "عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية، سبق اتهامه في قضية "شيك"، وبحوزته "2 جرام من نبات البانجو المخدر، مبلغ مالي"، كما عُثر بحقيبته على تمثالين صغيري الحجم منقوش عليهما بالكتابة الفرعونية يشتبه في أثريتهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.