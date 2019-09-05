بقيمة ضرائب 20 مليون جنيه.. ضبط بضائع محظور استيرادها عبر ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية، في إحباط محاولة تهريب تهريب 4,5 مليون قرص مكملات غذائية لداخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بالقاهرة"، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية وإخفاء ضمن مشمولها أصناف مخالفة محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

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عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط "جهاز ألعاب إلكترونية "بلاي ستيشن"، 100 جهاز لوحي، "تابلت"، 2000 جهاز تقوية اتصالات، 2 محطة اتصال كاملة، 500 جهاز راديو ترانزستور، 174 جهاز اتصال لاسلكي، 4,5 مليون قرص أدوية طبية ومكملات غذائية مختلفة الأنواع، 500 ألف عبوة أدوات تجميل متنوعة، كمية من مستلزمات عيادات طب الأسنان، جميعها مجهولة وغير مصرح دخولها البلاد بدون تصريح من الجهات المختصة.

قُدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على المضبوطات بمبلغ قدره 20,000,000 – عشرون مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.