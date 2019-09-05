بكيلو هيروين و12 كيلو حشيش وفودو.. سقوط 15 تاجر مخدرات بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن القاهرة والجيزة، استهداف تجار المواد المخدرة وحائزيها بدوائر ومراكز المحافظتين.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبحوزته 2,700 كيلو جرام من مخدر الحشيش، هاتف محمول، مبلغ مالي، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة، وبحوزتهم 500 جرام حشيش، هاتف محمول، مبلغ مالي واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما تم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الإستروكس، كمية من مخدر الفودو وزنت 1 كيلو جرام، ميزان حساس، عدد 2 قطعة سلاح أبيض– 2 هاتف محمول – مبلغ مالي) واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، عاطل بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 510 جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

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وأثمرت الجهود عن ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,025 كيلو جرام، مبلغ مالي واعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، ربة منزل بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وبحوزتها 1900 قرص مخدر، واعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، ضبط مسجل شقى خطر، وعاطل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة وبحوزتهما (بندقية خرطوش، كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وضُبط خلال الحملة عاطلين بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وبحوزتهما 490 جرام من مخدر الهيروين، فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، 3 هواتف محمول، مبلغ مالي) واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، عاطل بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبحوزته 7 قطع كبيرة لمخدر الحشيش، هاتف محمول، مبلغ مالي واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، عاطل بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام ، فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي) واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.