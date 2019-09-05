تجديد حبس موظف متهم بقتل سائق "أوبر" 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الخميس، تجديد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل سائق "أوبر".

كشفت تحقيقات أحمد خالد، وكيل نيابة الحوادث، أن المتهم طلب عبر تطبيق "أوبر" سائقًا لتوصيله لأحد الأماكن بمصر الجديدة، وفي أحد الشوارع الهادئة من المترجلين، هدده باستخدام "سكين" بحوزته لترك السيارة وهاتفه وأمواله، فرفض الضحية.

وأضاف التحقيقات أن المجني عليه صرخ مستغيثًا عدة مرات، ما دفع المتهم لذبحه ثم سدد إليه عدة طعنات أخرى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وحسب التحقيقات، اصطدمت السيارة في أحد الأرصفة واندلعت فيها النيران، ما دفع الأهالي للهرولة تجاها واحتجاز المتهم حتى تسليمه لرجال الشرطة.