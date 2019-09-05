السيسي يوافق على اتفاق قرض بـ300 مليون دولار لبرنامج خدمات الصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ300 مليون دولار أمريكي والموقع في إندونيسيا بتاريخ 13 أكتوبر 2018. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بِشأن الموافقة على اتفاقية القرض.

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