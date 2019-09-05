مصر | الإفراج عن 587 سجينا بعفو رئاسي وشرطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفراج عن 587 سجينا بعفو رئاسي وشرطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (234) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وجاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحي المبارك لعام 2019م.

وكما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 353 نزيلاً إفراجاً شرطيا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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