مصر | بلاغ يطالب بوضع أيمن نور ومحمد علي بقوائم الكيانات الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يطالب بوضع أيمن نور ومحمد علي بقوائم الكيانات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغا للنائب حمل رقم 11721 لسنة 2019 عرائض النائب العام بعد أن روج الممثل المغمور محمد علي الهارب لتركيا بمساعده الخائن أيمن نور مالك قناة الشرق العميلة تصريحات تمثل إهانة لمقام رئيس الجمهورية والقوات المسلحة ويشكك في الذمة المالية لهما.

وذكر المحامي، أن ذلك للتحقيق غرض إرهابي ولمكاسب سياسية رخيصة وحقيرة بغرض ضرب الاستقرار والاقتصاد المصري وحيث إن

المادة 237 من الدستور المصري، والتي تدعم جهود الدولة من أجل مواجهة كافة أشكال الإرهاب.

وأضاف محفوظ، أنه بصدور قانون مكافحه الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بترتيب عقوبات معينة لأفعال إرهابية عديدة وإمكانية إداراج الإرهابين المشكو في حقهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمانسب إليهما، وطبقا للمادة 179 من قانون العقوبات المصري "تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات كل من أهان الرئيس بكل لفظ عام يشمل كل ما يفيد معنى العدوان على الكرامة أو الاعتبار".

واستطرد، بأن إجرامهما بنشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، يعاقب عليه بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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وأكد محفوظ، أن النائب العام هو الرادع الذي يساهم في تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية، وتعزيز مواجهة الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية وتجميد ومصادرة أموال الإرهابيين، وأن تلك التصريحات تمثل خدشا لسمعة وكرامة تلك الجهات والغرض منها إضعاف الروح المعنوية للشعب.

وطالب في ختام بلاغه، بتطبيق مواد الاتهام على المذكورين ووضعهما على قوائم الكيانات الإرهابية ومصادره أموالهما ووضعهما على قوائم الترقب واتخاذ اللازم قانونا.