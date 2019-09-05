أخبار مصر | رئيس الوزراء يستقبل سفير اليونان بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يستقبل سفير اليونان بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مايكل ديامسيس، سفير اليونان في القاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.

واستهل سفير اليونان المقابلة بالإعراب عن الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعباً، على روح التعاون والمودة التي ميزت فترة عمله في مصر، مشيداً بما تم تحقيقه على مدار السنوات الخمس الماضية من تطور ملحوظ فى العلاقات الثنائية بين القاهرة وأثينا.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن السفير اليوناني أعرب عن ثقته في أن مسار العلاقات الثنائية سوف يستمر فى الصعود خلال فترة عمل السفير اليوناني القادم في القاهرة، لا سيما وأن السفير الجديد وُلد في مصر لعائلة يونانية، وأتم تعليمه قبل الجامعي في مدارس القاهرة، ويجيد اللغة العربية بطلاقة.

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من جانبه، وجه رئيس الوزراء الشكر لسفير اليونان على ما بذله من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، وهو ما أسهم في تعزيز التعاون فى مجالات مختلفة.

وأثنى رئيس الوزراء على ما تشهده العلاقات مع اليونان من تطور ليس فقط على المستوى الثنائي، وإنما أيضاً على مستوى التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.

واختتم رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن تمنياته بالتوفيق للسفير ديامسيس فى مهام عمله الجديدة.