أخبار مصر | مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى" تطلق أحدث برامجها لأطفال دور الأيتام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى" تطلق أحدث برامجها لأطفال دور الأيتام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى" إحدى مبادرات وزارة التضامن الإجتماعى أحدث برامجها بينا ثقافة والذى يتم بالتعاون المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة فى ضوء التعاون الوثيق بين الوزارتين.

وأكدت سمية الالفى رئيس الادارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الإجتماعى، أن البرنامج والذى شهد بداية هذا الاسبوع اولى فعالياته يستهدف الارتقاء بالجوانب الثقافية لدى الابناء بدور الأيتام وأكتشاف المواهب بما يعمل على تنمية وتعزيز الجوانب الفنية لديهم إضافة إلى تنمية وعى الابناء وخلق منهم جيلا واعي ينشا على الانتماء للوطن.

وتابعت أن بينا ثقافة تستهدف 50 دار أيتام وقد شهد بداية الاسبوع الجارى تنفيذ اولى فعالياتها فى حديقة الطفل السيدة زينب بمشاركه ١٠٠ ابن وابنه من دور رعايه الايتام دار الفرقان بنين وبنات – ودار الاخلاص؛ ودارالمواساه وابناء دار الهنا حيث قام الابناء بالمشاركه في ورش عمل تنمويه مع متطوعين بينا - ورش كشافه - فن تشكيلي- جداريات - سينما - عروض فنيه مختلفه علي مدار اليوم تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون لاستمرارية الفعاليات الثقافية في الحديقه بمشاركه ابناء بينا.

وتولي مبادرة بينا بوزارة التضامن الاجتماعى اهتماما لتحسين جودة الرعاية للاطفال الايتام من خلال انشطة متنوعة، وشهدت الفترة الماضية تدريب ٢٠ متطوع علي ساسيات حمايه الطفل والعديد من المهارات الحياتية لنقلها للابناء في الفعاليات المنظمة.

وتأتي "مبادرة بينا" إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك التجاري الدولي CIB عام ٢٠١٥ للعمل على رفع وتحسين الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية وتطويرها من خلال تفعيل دورالمراقبة المجتمعية وتشجيع المواطنين على التطوع من اجل دعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة وادارة المواردالقائمة بشكل فعال يتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للدور.

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خطوة بخطوة طريقة التسجيل لمكلفي الخدمة العامة

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، علي بدء تسجيل البيانات لمكلفي الخدمة العامة الدفعة 93 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام.

وننشر كافة التفاصيل حول كيفية التقديم، ويمكنكم الدخول على هذا الرابط https:bit.ly2ksdPvh والدخول إلى استمارة التسجيل أسفل الصفحة.. واتباع الخطوات التالية:-

1) الدخول علي الرابط وتسجيل الدخول وذلك في حالة اذا كنت مسجلا من قبل، أو طالب خدمة جديده.

2) تسجيل البيانات الرسمية ومنها الاسم والعنوان والمؤهل الجامعي والرقم القومي، والدرجة العلمية والتخصص ومهارة اللغة والكمبيوتر والحالة الصحية التي تستلزمها عملية التسجيل الإلكتروني لشباب الخريجين والخريجات من شتى الجامعات والمعاهد حتى الوصول إلى خدمة استعلام عن طلب التكليف والحصول على الخطاب الرسمي بقرار التكليف على الجهة الإدارية.

3) تحديد الجهة التي ترغب الألتحاق بها وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة في عدد من الوزارات على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، وبنك ناصر الاجتماعي، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وجهاز حماية المستهلك، من خلال عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة و٢ كفاية ولا أمية مع تكافل وبرنامج أطفال بلا مأوى وقطاعات رعاية الايتام والاسر البديلة ورعاية المسنين ومبادرة "شبابنا بيخدم بلدنا " ومجال محو الأمية وتنمية المجتمع بالإضافة الى خدمات الطفولة.

4) حفظ البيانات حيث يتم حفظ البيانات ونقلك إلي صفحة أخري لتحديد الجهة الأدارية الأقرب إلي محل إقامتك.

5) إنهاء التسجيل والأستعلام بعد إنتهاء تسجيل البيانات يتم الوصول إلي خدمة استعلام عن طلب التكليف والحصول علي الخطاب الرسمي بقرار التكليف.

ويبدء التسجيل اعتبارًا من 1 أكتوبر من الشهر المقبل، علي أن يستمر التسجيل لمدة شهر، حيث يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019.

والخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.

ويجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم السابقة عن 2019 إلا انهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه الى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل اقامتهم لتسجيل أنفسهم وذلك اعتبارًا من 192019.

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ننشر تفاصيل الأجتماع الذي عقد بين غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، والدكتور محمد معيط وزير المالية؛ وذلك للاتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

وجاءت تفاصيل الإجتماع كالأتي:-

1_ الأجتماع يعكس جدية الوزارتين فى التطبيق الفورى لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات.

2_ تم الاتفاق على جدول لسداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد.

3_ شهد الاتفاق تحقيق الفض النهائى للتشابكات.

4_ يجرى حاليًا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين، يتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه فى حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

5_ وضع خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذى سيصبح ساريًا فى ١ ١ ٢٠٢٠ لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية.

6_ سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و٣٣٦ مليار جنيه شاملًا التزامات الخزانة العامة.

7_ سداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات.

8_ استمرار الخزانة العامة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.

9_ تحويل ١٦٠،٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.

10_ كما تم الإتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠.

11_ الاتفاق التاريخى المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزى للمحاسبات.

12_ الاتفاق علي فض التشابكات لا تتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل.

13_ الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسى له وزن كبير فى الاقتصاد المصرى كصناديق الاستثمار فى مختلف دول العالم.

ويحافظ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أموال التأمينات والمعاشات، وقد نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق، يقوم علي إدارته مجلس أمناء، يُشَّكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.