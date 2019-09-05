أخبار مصر | عودة رحلات الطيران المباشر من مالطا إلى القاهرة بعد توقف ١٢ عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة رحلات الطيران المباشر من مالطا إلى القاهرة بعد توقف ١٢ عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشركة الوطنية المالطية Air Malta عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة وذلك بعد توقف رحلاتها إلى مصر لمدة 12 عاما.

وقدا أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عن سعادتها باستئناف عدد كبير من خطوط الطيران الدولي رحلاتها إلى مصر مما يؤكد على أن الحملة الترويجية لمصر تأتي بنتائج إيجابية، ويعد مؤشر على النجاح الذي تحققه السياحة المصرية وعودتها على خريطة السياحة العالمية، لافتة الي أن تسيير هذه الرحلات سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة من الأسواق الجديدة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على اهتمام الوزارة بفتح أسواق جديدة وواعدة مما يمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية، مؤكدة على استمرار الجهود الترويجية لزيادة الحركة من هذه الأسواق وغيرها، مشيرة الى أن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة يهدف الى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة الى مصر وفتح أسواق جديدة.

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وكانت شركة طيران ايبريا الإسبانية قد أعلنت أيضا عن اعتزامها تسيير أربع رحلات طيران مباشرة أسبوعية بين العاصمة الإسبانية مدريد ومدينة القاهرة بدءا من يوم 2 مارس 2020.

وجدير بالذكر أن وزارة السياحة قد أنهت جميع المستحقات المعلقة الخاصة ببرنامج تحفيز الطيران السابق والتي كانت مشكلة في الأعوام الماضية، وقد عكفت الوزارة منذ يناير ٢٠١٨ على الانتهاء من سداد هذه المستحقات وصياغة برنامج جديد لتحفيز الطيران تم إطلاقه في نوفمبر ٢٠١٨ بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

وقد أخذ البرنامج الجديد في الاعتبار تقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التى تستلزمها عملية التحفيز، كما انه يعطى مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية انهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف، واعتمد برنامج التحفيز الجديد على عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، بالإضافة إلى تمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها، كما يقوم برنامج التحفيز الجديد بإعطاء حوافز إضافية تصاعدية كل 6 أشهر على الرحلات المحفزة، مما سيساهم في جذب سائحين من أسواق جديدة من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية مستحدثة وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة وضمان استمرار الحركة السياحية إلى مصر.