أخبار مصر | "النقل": سرعة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب

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أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن انعقاد اجتماع مع الفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورئيس مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

هدف الاجتماع:

وأوضحت النقل أن الهدف من انعقاد هذا الاجتماع هو تدعيم التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية ودفع معدلات التنفيذ في المشروعات الجارية.

المشروعات المشتركة:

وتجلت أبرز المشروعات المشتركة بين النقل، والعربية للتصنيع فيما يلي:



- توطين صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية،وانعكاسها على الاقتصاد المصري.

- مشروع تصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع ( 125 عربة سطح حاويات، و15 عربة سبنسة).

- الحرص على الإسراع في معدلات تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.

- مواكبة التطور العالمي في منظومة نقل الحاويات عبر السكك الحديدية، من خلال التعاقد على عربات مخصصة لنقل الحاويات.

- تسهم في تعظيم نقلها من الموانئ البحرية، وذلك عن طريق إقامة محطات تبادلية للنقل المشترك «السككي والبري» بالمناطق الصناعية المختلفة مثل مناطق السادس من أكتوبر وحلوان.

- الحرص على أن تكون المنتجات المصنعة وفقا للمواصفات الفنية العالية وتواكب احدث انواع التكنولوجيا بما يساهم تطور منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للركاب