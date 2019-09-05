أخبار مصر | "النقل": سرعة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب

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هدف الاجتماع:
وأوضحت النقل أن الهدف من انعقاد هذا الاجتماع هو تدعيم التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية ودفع معدلات التنفيذ في المشروعات الجارية.
المشروعات المشتركة:
وتجلت أبرز المشروعات المشتركة بين النقل، والعربية للتصنيع فيما يلي:
- توطين صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية،وانعكاسها على الاقتصاد المصري.
- مشروع تصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع ( 125 عربة سطح حاويات، و15 عربة سبنسة).
- الحرص على الإسراع في معدلات تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.
- مواكبة التطور العالمي في منظومة نقل الحاويات عبر السكك الحديدية، من خلال التعاقد على عربات مخصصة لنقل الحاويات.
- تسهم في تعظيم نقلها من الموانئ البحرية، وذلك عن طريق إقامة محطات تبادلية للنقل المشترك «السككي والبري» بالمناطق الصناعية المختلفة مثل مناطق السادس من أكتوبر وحلوان.
- الحرص على أن تكون المنتجات المصنعة وفقا للمواصفات الفنية العالية وتواكب احدث انواع التكنولوجيا بما يساهم تطور منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للركاب
توصيات:
سرعة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب، وذلك للإسهام في تحسين الخدمة المقدمة للركاب.
ومن جانبه، أكد الفريق عبدالمنعم التراس، أن الهيئة تدعم استراتيجية وزارة النقل في مجال التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن الامكانات الكبيرة للهيئة والخبرة الكبيرة في تنفيذ عربات ومتطلبات السكك الحديدية بشكل فني متميز وهو ما جسده مشروع تصنيع وتوريد 212 عربة سكة حديد والتي نفذته الهيئة وأصبح ركيزة أساسية في أسطول عربات السكك الحديدية
الموقف التتفيذي للمشروعات:
تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بين الجانبين.
خطة الوزارة في مجال عربات الركاب:
تسير خطة الوزارة في مجال عربات الركاب في اتجاهين متوازيين:
-الأول يتمثل في شراء عربات وقطارات جديدة، وهو ما تمثل في التعاقد مع ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للركاب،
الثاني التعاقد مع تالجو الإسبانية لتوريد 6 قطارت جديدة للركاب والثاني يشمل تطوير وتحسين الأسطول الحالي بما يعود ايجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة
-الثالث موقف تصنيع وتوريد 40 عربة توليد قوي.