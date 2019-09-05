شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يبحث افتتاح فرع لجامعة الأزهر مع بداية العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وفدا من جامعة الأزهر برئاسة الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، ومؤمن متولي، أمين عام جامعة الأزهر، والشيخ عمر مصطفى يونس، رئيس المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، ومضر عبدالسميع، مدير عام المنطقة الأزهرية، وبحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة.

نقل نائب رئيس الجامعة شكر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر للمحافظ لتخصيصه مساحة 50 فدان لإنشاء مقر للجامعة بطور سيناء، ومبنى للدراسة مؤقتا لحين الانتهاء من إنشاء مقر الجامعة.

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وأكد أن جامعة الأزهر حريصة على تقديم العلم لأبناء جنوب سيناء من على أرض المحافظة الغاليه، معربا عن رغبة الجامعة في إضافة قسم للغات والترجمة، بالإضافة لقسم العلوم الإسلامية الموجود حاليا لتتماشى مع الطابع السياحي للمحافظة، بالإضافة لمعهد فني للتبريد والتكيف يقبل الحاصلين على الثانوية الأزهرية لإعداد فنيي الصيانة نظرا لحاجة المحافظة اليهم.

وتم التناقش حول قيام الجامعة بإعداد مسابقة للإبداع في مختلف الفنون «شعر وقصة قصيرة ورسم وغيره»، تتحدث عن جنوب سيناء وتراثها وتاريخها على مستوى جامعات مصر لمدة ثلاثة أشهر بالتعاون مع المحافظة ووزارة الشباب والرياضة .

من جانبه أعرب فودة عن سعادته الغامرة بتواجد فرع لجامعة الأزهر العريقة على أرض جنوب سيناء، خدمة لأبناء المحافظة وتخفيفا عن كاهلهم في السفر والتنقل للدراسة بمقار الجامعة بالمحافظات المختلفة، معلنا عن افتتاح الفرع بحضور رئيس الجامعة في بداية العام الدراسي 2019 / 2020.

حضر اللقاء اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس السيد فهمي، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء.