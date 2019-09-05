شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ 250 بيتًا و600 وحدة سكنية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة البحر الأحمر أنه بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية تم الانتهاء من إنشاء 250 بيتًا ملحق بكل منها حوش بمساحة إجمالية 150م2، و600 وحدة سكنية بمساحة 90 م2 كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة الواقعة بمنطقتي مجاهد وجبل العفش المهددتين للحياة، ومنطقة زرزارة ذات المسكن غير الملائم بمدينة الغردقة، ويتم حاليا التنسيق للبدء في تسكين الأهالي بالوحدات الجديدة.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن «الشهور المقبلة ستشهد الانتهاء من عدد ضخم من الوحدات السكنية التي أنشأتها الدولة لسكان المناطق غير الآمنة»، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع المحافظات المعنية لبدء تسكين المستحقين على الفور.

وشدد «صديق» على أنه «لن يسمح بالحصول على هذه الوحدات سوى للمستحقين، كما ستتم أعمال المتابعة الدورية للوحدات، بهدف التأكد من عدم التصرف فيها، وكذا ضرورة الحفاظ عليها، فالدولة استثمرت المليارات في هذا المشروع الاجتماعي الضخم، الذي حقق أحلام عشرات الآلاف في الحصول على وحدة سكنية لائقة، والتمتع بحياة كريمة، ولذا نحن حريصون كل الحرص على وصول الوحدات لمستحقيها، وكذا الحفاظ عليها».