شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الجمعة حار رطب على الوجه البحري والقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيفا ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر حالته معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «25- 36»، إسكندرية «22- 32»، قنا «26- 40»، الأقصر «26– 41»، أسوان «27 – 41».