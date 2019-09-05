شكرا لقرائتكم خبر عن صور..سجينات القناطر يستقبلن أطفالهن في غرف مجهزة خلف الأسوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق قطاع السجون على زيارة 12 طفل مودعين بإحدى دور الرعاية لأمهاتهم نزيلات سجن القناطر نساء، بهدف لم شمل الأسرة، وذلك بمناسبة العام الهجرى الجديد، حيث حضر مسئولى دار الرعاية وبصحبتهم الأطفال وتمت الزيارة، حيث إطمأنت الأمهات المسجونات على أولادهن.

يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بأوجه الرعاية الإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، والحرص على الإستقرار النفسى والإجتماعى لكافة النزلاء .

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استقبال الاطفال