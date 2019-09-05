شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الصين تعلن فتح أسواقها أمام صادرات "البلح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365” عن موافقة الصين "بكين" رسميا على فتح أسواقها أمام التمور المصرية، موضحا أنه سيتم تعميم منشور من قبل الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى لبدء التصدير من المزراع التى اعتمدها الجانب الصينى.

وأكد رئيس الحجر الزراعى المصرى، أن الوزير المفوض التجارى فى سفارة مصر بالصين، نيابة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وقع برتوكول مع المدير العام للحجر الزراعى والبيطرى بوزارة الجمارك الصينية، للسماح لمصدرى البلح ومزارعى النخيل فى مصر بتصدير البلح إلى الصين.

وأوضح "أحمد العطار" أن فتح الأسواق الصينية أمام صادرات التمور، وذلك بعد انتهاء الملف الفنى لتصدير التمور غير المصنعة "الفرش"، من عدة أصناف ذات قيمة تصديرية عالية إلى الصين، ووضع منظومة جديدة لتطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور، بالمناطق التى تكثر بها زراعات النخيل.