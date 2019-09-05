شكرا لقرائتكم خبر عن صور..إحباط تهريب 600 كيلو بانجو داخل سيارة من شرق قناة السويس لغربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ضربة أمنية جديدة، أحبطت أجهزة الأمن محاولة نقل وتهريب وترويج 700 كيلو جرام من مخدر البانجو على متن سيارة "فنطاس" من شرق القناة إلى غربها بمحافظة السويس، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة القائمة على نقل وتهريب وترويج المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إعتزام إثنين من العناصر الإجرامية نقل وتهريب وترويج شحنة كبيرة من نبات البانجو المخدر من شرق قناة السويس إلى مدن القناة بغربها بإستخدام سيارة نقل "فنطاس" من خلال إحدى المعديات، وهما "عاطل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية- سائق، مقيم بمحافظة السويس ومحكوم عليه فى قضية "تبديد".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبطهما بالسيارة المشار إليها فى أحد الأكمنة التى أُعدت لهما، وبحوزتهما "230 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت 700 "سبعمائة كيلو جرام"- مبلغ مالى- 2هاتف محمول"، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وإستخدامهما للسيارة وهاتفى المحمول لنقل وترويج المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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المواد المخدرة



جانب من المضبوطات