مجلس القضاء الأعلى بالعراق: زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى مريض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجلس القضاء الأعلى فى العراق، الخميس، إن زعيم تنظيم داعش الإرهابى، أبوبكر البغدادي، مريض.
وأكد المجلس أن مقرباً من الإرهابي الملقب أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابى كشف أن الأخير يعاني من مشاكل صحية كبيرة.
وأشار مجلس القضاء الأعلى فى العراق إلى أن المقرب من الإرهابى أبو بكر البغدادي كشف أيضاً عن خلافات داخل التنظيم الإرهابى.
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