شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات المقدمة للأسر الفقيرة من بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​يعمل بنك ناصر الاجتماعى فى المساهمة لرفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، والتى تتعرض إلى أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التى تمر بها مثل "أسرة المريض، أسرة المسجون، الأسرة المعيلة، المهجورة، الأرملة، أيتام الأبوين، المعاقون، طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها، الكوارث، مشروعات التخرج للطلبة نهائية".



”الخليج 365” ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن مساهمة بنك ناصر فى مساعدة الأسر الفقيرة فى نقاط محددة.

1- أن يكون الفرد أو الأسرة فى حالة احتياج وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعى.

2- ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة مثل "الأرملة، المطلقة، مهجورة العائل، أسرة المسجون، الأيتام" .

3- أن يكون أحد أفراد الأسرة مريض، ويحتاج إلى إجراء عملية أو جلسات أو أدوية بتكاليف تفوق قدرة الأسرة المادية.

4- أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحق بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية.

5- تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة مما أدى إلى ضرر فى النفس أو الممتلكات.



الأوراق المطلوبة:

5- نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعى التابع لمحل إقامته.

6- صور بطاقات الرقم القومى سارية المفعول بعد الإطلاع على الأصل.

7- أصل البحث الاجتماعى معتمد ومختوم.

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8 - شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الانتظام بالمدرسة.

9- خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية.

10- أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (قطاع عام وخاص).



المستندات المؤيدة للحالة:

الأيتام: شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب وزواج الأم.

المطلقة : قسيمة الطلاق.

الأرملة: شهادة وفاة الزوج.

أسرة مهجورة العائل: نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن 6 ​شهور.

أسرة المسجون: خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن، وتاريخ وفاء المدة.

المريض أو العاجز: أصل تقرير طبى معتمد ومختوم من مستشفى حكومى أو مركز طبى يثبت حالة المرض أو العجز.

الطالب الجامعى: بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه، وبيان النجاح عن الأعوام السابقة.