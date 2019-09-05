شكرا لقرائتكم خبر عن "دون خسائر بالأرواح".. انهيار منزل مكون من 4 طوابق فى المنشآة جنوب سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة المنشأة جنوب محافظة سوهاج انهيار منزل على مساحة 250 مترا تقريبا، ومكون من 4 طوابق، ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانة دون حدوث خسائر بشرية، وتم عمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشأة عن حدوث انهيار لمنزل، وتم الدفع بكافة المعدات اللازمة لتأمين المنطقة.

وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ومأمور وضباط مركز شرطة المنشأة وقوات إدارة الحماية المدنية بإشرف اللواء وليد شنن مساعد المدير للشرطة المتخصصة.

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وتبين من خلال الفحص والمعاينة انهيار منزل مكون من أربعة طوابق مبني بالطوب الأحمر والخرسانة على مساحة 250 مترى ملك أحمد م ا ت 65 سنة بالمعاش يقطنه هو وأسرته "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم أن سبب الانهيار حدوث تشقق بحوائط المنزل إثر قيام شقيقة حسين م ا ت 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بحفر قطعة أرض مجاورة للمنزل وشروعه فى إنشاء منزل، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وتم عمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة لاتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.