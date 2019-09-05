شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نقابة الأسنان: ملتقى شباب الأعضاء يهدف إلى تنمية كوادر نقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن الملتقى الأول لشباب أطباء الأسنان، يهدف إلى تنمية كوادر شبابية للعمل النقابى، بجانب اهتمام النقابة لدعم الأطباء فى الجوانب الطبية، مشيرا إلى أن الملتقى يقدم الجوانب العلمية والقانونية خارج الجامعات، ليصبح شباب الأطباء مُلمين بجزء كبير من المؤتمر.

وأوضح بدوى، فى تصريحات لليوم السابع، أن الورشة تستمر لمدة 3 أيام، اليوم تبدأ بمناقشة قانون اتحاد المهن الطبية، واللائحة الداخلية، واليوم الثانى لمناقشة الخدمة المهنية، والكادر رقم 14 لسنة 2014.

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وأضاف: نتمنتى أنه خلال السنوات المقبلة يصبح لدينا أجيال وخدمات نقابية، بشكل جيد، وأن يتم نقل الطلبة الذين كانوا يقدمون نوع من العمل النقابى داخل الجامعات إلى العمل داخل النقابات.