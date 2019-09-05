شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. المحكمة الإدارية العليا بألمانيا تستقبل أول وفد قضائى مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المحكمة الإدارية الاتحادية العليا بدولة ألمانيا الاتحادية، زيارة لأول وفد قانونى مصرى إلى المحكمة، وذلك بمقر المحكمة بمدينة ليبزج الألمانية وهى واحدة من المحاكم الاتحادية العليا الخمس الكبرى بألمانيا، حيث تفقد الوفد قاعات الحكم والمداولة بالمحكمة وتعرف على نظام القضاء الألمانى من خلال نائب رئيس المحكمة والقضاة فيها.

المحكمة الاتحادية الإدارية تم تأسيسها 1953 بموجب قانون عام 1952 وكانت فى البداية فى مدينة برلين فى مبنى المحكمة العليا ونقلت إلى مدينة ليبزج، إذ يبلغ عدد القضاة بها 56 قاضيا ثلثهم قاضيات، ويتم اختيار القضاة للعمل بالمحكمة الاتحادية الإدارية عن طريق لجنة مكونة من وزراء العدالة فى المقاطعات الألمانية وبرلمانيين فى البوندستاج الألمانى ويكون ترشيح أو اختيار القاضى ويبقى إلى سن المعاش بالمحكمة وذلك بعكس المعينيين فى مجلس الدولة الألمانى.

ويبلغ عدد اللجان بالمحكمة 10 لجان يكون عدد القضاة فى اللجنة الواحدة من 5 لـ 6 قضاة من بينهم لجنتين بالشئون الخاصة بالجيش والمحاكم التأديبية كل لجنة فيها فنيين مسئولين عن تحضير القضايا لقضاة المحكمة الإدارية ومدة تعيينهم عامين تقريبا وهناك حوالى 150 شخص يعمل فى المحكمة فى المكتبات وغيرها من الوظائف التى تسهل القيام بأعمال المحكمة.

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ضم الوفد الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور احمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق وأستاذ القانون، والدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، والمستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل، والمستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية، والدكتور شوقي السيد المحامي والخبير القانوني، والدكتور أمية علوان استاذ القانون بجامعة هايدلبرج.