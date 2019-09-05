شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تضبط كميات من الكاوتشوك قبل حرقها بعرب أبو ساعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وزارة البيئة من ضبط كميات من الكاوتشوك، التى كانت معدة للحرق لاستخدامها كوقود بأحد المصانع بعرب أبو ساعد، استمرارًا لجهود فريق عمل الإدارة العامة للتفتيش البيئى خلال حملاتهم التفتيشية على المصانع الكائنة بمنطقة عرب أبو ساعد للتأكد من مدى إلتزام تلك المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.
وعلى الفور تم رفع تلك الكميات التى تم إحباط حرقها على لودر والتوجيه بالتخلص الآمن منها للحد من تأثيرها السلبي على صحة المواطنين والبيئة فى حال القيام بحرقها.
وتم التنسيق مع جمعية الطوب الطفلى بعرب أبو ساعد للتأكيد على المصانع بعدم القيام بحرق مخلفات الكاوتشوك، حيث من المقرر استمرار الحملات التفتيشية الموجهة لمنطقة عرب أبو ساعد بشكل يومى على مدار الأشهر القادمة.
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