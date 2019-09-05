شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المحكمة الإدارية بألمانيا:تبادل الخبرات بين الدول يقرب وجهات النظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور كورب ماخر، نائب رئيس المحكمة الإدارية الاتحادية بألمانيا، بأعضاء الوفد القانونى المصرى الذى يزور المحكمة لأول مرة، قائلا: "هذه أول زيارة مصرية لوفد قضاء مصرى للمحكمة الإدارية الاتحادية وأول حوار مع القضاء المصرى وأرى أن لديكم معلومات كثيرة عن القضاء الألمانى فى حين أننا لا نملك مثل هذه المعلومات عن القضاء المصرى، وذلك قد يرجع إلى أن كثير من المصريين درسوا القانون فى ألمانيا إنما لم تتح الفرصة لنا لدراسة القانون المصرى والشريعة الإسلامية وهذا الهدف من هذه اللقاءات والحوارات معكم".

وأضاف ماخر أن دولة ألمانيا تهتم بتبادل الخبرات مع المحاكم فى الدول الأخرى خاصة دول الجوار مثل فرنسا، قائلا: "يهمنا أن يمتد هذا الحوار عبر القارات وكلما تقاربت النظم القانونية للدول وكثرت الحوارات بيننا نستطيع مقارنة وتناول القوانين بالتفاصيل ونتمنى مزيدا من اللقاءات والأهم من ذلك نتعرف على طبيعة حضارة سن القوانين والطبيعة القانونية لكل دولة".

وأكد نائب رئيس المحكمة الإدارية الاتحادية، أن ثقافة الحق تشكل الحياة اليومية للقضاء وبصفته قاضى ألمانى يرى أن تبادل الخبرات والثقافة القانونية يشكل أثرا كبيرا فى الحياة السياسية فى كل بلد ويمكن أن يكون هناك بلاد بعيدة كل البعد من خلال الأنظمة السياسية وعندما يحدث تبادل الأفكار تكتشف أن ماهيتها وتكوينها متشابهين للغاية وأوجه الاتفاق والاختلاف هى المكسب الحقيقى لهذه اللقاءات الأسرية بين الأنظمة القانونية المختلفة.

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ضم الوفد الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور احمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق وأستاذ القانون، والدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، والمستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل، والمستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية، والدكتور شوقي السيد المحامي والخبير القانوني، والدكتور أمية علوان استاذ القانون بجامعة هايدلبرج، وحضر اللقاء الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة.