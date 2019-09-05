شكرا لقرائتكم خبر عن فتح بوابة الحكومة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية الدور الثانى بالتنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح منذ قليل، موقع بوابة الحكومة المصرية، امام طلاب الدور الثانى للثانوية الازهرية لتسجيل رغباتهم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسى 2019-2020، كما تستقبل ثلاث معامل للحاسب الآلى بجامعة الازهر بالقاهرة وطنطا واسيوط الطلاب ،لتسجيل رغباتهم ، كما يتاح لطلاب الأزهر الحضور لمعامل التنسيق بجميع الجامعات وتسجيل رغباتهم مجانا.

وكان قد كشف الدكتور محمد سيد فرج ،مستشار رئيس جامعة الازهر للتنسيق ،موعد فتح باب تسجيل الرغبات للطلبة الناجحين في الدور الثاني للثانوية الازهرية 2019، والذين تخلفوا عن التسجيل في الدور الأول ،وذلك صباح اليوم الخميس وحتى مساء يوم الاثنين 9سبتمبر.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع ،ان عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل في هذه المرحلة 63092 طالب وطالبة ،علما بأن عدد الطلبة الناجين في الدور الثاني 52486،وعدد الطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل من الدور الأول 10606.

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وذلك عبر الرابط التالى

https://tansik.egypt.gov.eg/application/