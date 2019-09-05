شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات الزراعية" تلزم شركات إنتاج الأسمدة بتوريد حصتها المتبقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت اللجنة التنسيقية للأسمدة، بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزار الزراعة، اجتماعاتها مع شركات إنتاج الأسمدة لمراجعة حصتها الموردة، وإلزمها باستكمال باقى حصتها المتبقية من الموسم الصيفى، استعدادًا للاتفاق على توريد الأسمدة لتغطية احتياجات موسم الزراعات الشتوية، ويقدر إجمالى الاحتياجات السمادية الصيفية بـ2.2 مليون طن.

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك اجتماعات دورية مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمراجعة واستكمال باقى حصتها المتفق عليها لتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية، استعدادًا للاتفاق الجديد لتوفير الأسمدة الشتوية.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، أنه يجرى تطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها "البركود" لشحنات الأسمدة الزراعية الموسم الزراعى الشتوى الجديد، حيث تعمل المنظومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع تحمل بوليصة شحن موجه الى المكان المحدد سواء جمعيات "إصلاح، ائتمان، استصلاح" أو مخازن البنك الزراعى، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة إلى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالبركود والخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية، يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة.