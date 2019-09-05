شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي: معرض توت عنخ آمون يحقق أعلى معدل زيارة في تاريخ فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتييه، إن معرض توت عنخ آمون، والذي تستضيفه باريس شهد إقبالا تاريخيا من قبل الحضور الفرنسيين، إذ تخطت إعداد الحضور المليون و٣٠٠ ألف زائر، وهو أكبر عدد يزور معرضا في فرنسا، متوقعا أن ينعكس هذا المعرض على إعداد السياح الفرنسيين المتجهين لمصر.

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وأضاف: «بلغ عدد السياح الفرنسيين إلى مصر في 2018 ما بين و400 ألف إلى 500 ألف سائح، وهو رقم بعيد عن أعلى المعدلات في عام 2010، ولكنه أفضل كثيرا من التدهور الذي حدث في أعوام 2012 و2013 حين وصل عدد السياح إلى حوالي 100 ألف سائح فقط».

وتابع: «الوكلاء السياحيون في فرنسا أكدوا لي أن مصر الأكثر مبيعاً في الرحلات والموسم السياحي المقبل في الشتاء نهاية العام الحالي، وبداية العام المقبل سيكون موسم مصر، وستكون مصر ناجحة بصورة مدوية حتى إن هناك صعوبة في حجز أماكن في الأقصر وأسوان ومعظم الحاجزين هناك سياح فرنسيون».

وواصل :«أتوقع أن يكون العام المقبل عاماً استثنائيا في تدفق السياح الفرنسيين إلى مصر، لا أعلم إن كان سيتخطى أرقام ما قبل 2011، ولكن أؤكد أننا على الطريق لتحقيق ذلك».