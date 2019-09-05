شكرا لقرائتكم خبر عن فتح تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل في هذه المرحلة 63092 طالب وطالبة ،علما بأن عدد الطلبة الناجين في الدور الثاني 52486،وعدد الطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل من الدور الأول 10606. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد سيد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق، موعد فتح باب تسجيل الرغبات للطلبة الناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019، والذين تخلفوا عن التسجيل في الدور الأول، وذلك صباح غدا الخميس وحتى مساء يوم الاثنين 9سبتمبر.

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