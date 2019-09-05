فى 10 نقاط..تعرف على خطة السياحة لتنويع المنتج والتوسع فى الأنشطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للتنمية السياحية فى تقرير مقدم للبرلمان انها تهدف الى جذب الاستثمارات والخبرات السياحية فى تطوير المنتج السياحى المصرى "فندقة وبيوت أجازات وسياحة استشفائية وسفارى ويخوت وملاعب جولف وسياحة مؤتمرات " بالإضافة إلى التوسع فى الأنشطة السياحية المتخصصة لمواكبة تطلعات ومتطلبات السياحة العالمية من خلال مخططات تنمية اقليمية ومخططات تنمية لمراطز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص السياحى. وأشار التقرير إلى أن الهيئة اتخذت عددا من الإجراءات فى هذا الشان كما يلى: 1: تحديث كافة المخططات التنموية للمراكز السياحية القائمة والمقترحة فى الاراضى ولاية الهيئة تمهيدا للاعتماد من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وانهاء خطط تنمية وتطوير المساحات المخصصة للهيئة متضمنة دراسات الفنية والتمويلية والمدد الزمنية للتنفيذ وبيان المساحات المقرر اتاحتها للاستثمار 2- استكمال منظومة طرح المواقع المتاحة للاستثمار ضمن المخططات التنموية للمراكز السياحية خلال المراحل الزمنية المحددة. 3- تقديم الدعم الفنى ومتابعة شركات التنمية والاستثمار السياحى للانتهاء من تنفيذ وتشغيل طاقتها الفندقية المتعاقد عليها فى اطار البرامج الزمنية المحددة. 4- التطوير واستحداث مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاضافية للمواقع التى تطرح للاستخدام الفندقى والاستخدامات الخدمية المتميزة بالمراكز السياحية. 5- استكمال وتحديث المخططات الحالية لمراكز التنمية السياحية ارتكازا على تحليل سوق السياحة العالمى ومنظومتى العرض والطلب وفرص الاستثمار الحالية وذلك فى اطار استراتيجية محددة تراعى المتطلبات القطاعية لمناطق التنمية. Advertisements 6- طرح المواقع الخلفية التى تشكل الظهير الخدمى بالمراكز الحالية " مركز نبق- مركز جنوب جاويش-مركز شجراء" لتوفير مجموعة متميزة من العناصر الخدمية والترفيهية المكملة للطاقات الايوائية باعتبار المراكز السياحية وحدة تخطيطية ومقصد سياحى متكامل. 7 اعتماد آلية لطرح عدد من المواقع المتاحة طبقا للاستخدام المحدد والمقترح بمخططات التنمية لتنفيذ مجموعة من الانشطة السياحية الجديدة والمتميزة كأولوية حتى 2022مثل السياحة المتخصصة ومنتجعات استشفائية والمعارض والمهرجانات ومراكز دولية للمؤتمرات وملاهى عالمية ومنتجعات رياضية وسياحة اليخوت وسياحة الجولف والسياحة البيئية وسياحة السفارى مع اعتماد آلية للربط بين المقاصد السياحية المختلفة لاثراء الرحلة وزيادة عدد الليالى السياحية. 8 إدراج بيوت الإجازات كنمط ثالث لوحدات الإقامة التى يتم الترخيص بها ضمن عناصر ومكونات المشروع السياحى. 9- تطوير الاشتراطات الفنية الخاصة بمشروعات التنمية السياحية والبدء فى اعداد ضوابط واشتراطات فنية خاصة بالعناصر المستحدثة كملاعب الجولف ومدن الملاهى والترفيه ومناطق المخيمات. 10- إبرام برتوكولات التعاون الفنى مع المحافظات السياحية للتطوير والارتقاء العمرانى بالمقاصد السياحية.

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