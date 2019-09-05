شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلتى شركة النيل للطيران 117 المتجهة إلى تبوك، و115 المتجهة إلى القصيم تأخرتا ساعة ونصف لظروف التشغيل والصيانة، كما تأخرت رحلة شركة فلاى ناس 871 المتجهة إلى أبها ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران 510 المتجهة إلى الكويت ساعتين لأعمال الصيانة.

وأشارت المصادر إلى أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظاما تاما فى حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.