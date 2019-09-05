شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يجدد دعوته للتبرع بكتب قديمة لتأسيس مكتبة مدارس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي، بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور لفيف من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والكهنة والشمامسة ومجموعة من شعب الكنيسة.

وجدد قداسة البابا تواضروس الثانى الدعوة لمن لديه كتب قديمة أو نسخ مكررة أن يقدمها إلى المقر البابوى للمساهمة فى تأسيس مكتبة كبيرة لخدمة الجميع، مقدمًا الشكر لرفعت فوزى جرس رئيس قسم الاحصاء بإدارة سوهاج التعليمية والذى قدم مكتبة هدية، كما قدمت سيدة أخرى 10 كتب يعود تاريخها إلى قرن من الزمن.

وأضاف البابا تواضروس أن الكتب التى تصل إلى المقر البابوى يتم استلامها وإرسالها إلى المكتبة لتصنيفها على الفور، ومن ثم يمكن الاستفادة منها خلال وقت قريب.

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وأضاف البابا تواضروس أن الطالبة ميرنا حسنى فخرى الطالبة بكلية الصيدلة شاركت فى مسابقة عالمية وفازت بالمركز الأول فى المسابقة وهى من كنيسة مار جرجس خمراوية وهى من طلاب الجامعة البريطانية، موضحًا أن الأسبوع المقبل سيتم تكريم مجموعة من الشباب المبدعين والمخترعين.

وقرأ قداسة البابا تواضروس جزءًا من الإصحاح الرابع من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل العبرانيين، مؤكدًا أن الحياة فى الكنيسة تسير على أسس التعليم والتكريس، وأن المصدر الأول للتعليم هو الكتاب المقدس، والضلعين الأخيرين للمثلث هما الأسرار اللتورجية وأقوال الآباء.

وأكد البابا تواضروس الثانى أهمية الكتاب المقدس فى حياة الإنسان، وأن قراءة الكتاب المقدس تعطى حكمة للفرد فى كل التعاملات الحياتية إلى جانب أن الكتاب المقدس هو مصدر التعليم فى الكنيسة كلها.