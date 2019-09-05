شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم الصادرات والواردات عبر الموانى المصرية فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن حجم الصادرات والواردات المصرية عبر الموانئ البحرية خلال العام الماضى مقارنة بعام 2017 وفقا لأحدث تقرير حكومى صادر عن حجم الصادرات والواردات. 1ـ حجم البضائع المصدرة عبر الموانئ المصرية خلال عام 2018 ارتفع 57.5 مليون طن مقابل 52 مليون طن خلال 2017. 2ـ موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس احتلت الصدارة فى ترتيب فى الأكثر تصدير بضائع عبرها. 3ـ احتل ميناء الإسكندرية الصدارة فى ترتيب الموانئ الأكثر استيرادا عبرها. Advertisements 4ـ مصر صدرت خلال العام الماضى 14.6 مليون طن بضائع عبر ميناء الإسكندرية و12.1 مليون طن عبر ميناء دمياط و2.7 مليون طن عبر هيئة موانئ البحر الأحمر و28.1 مليون طن عبر موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 5ـ فى 2017 صدرت خلال 12.5 مليون طن عبر ميناء الإسكندرية و14.3 مليون طن عبر ميناء دمياط و3.5 مليون طن عبر هيئة موانئ البحر الأحمر و21.8 مليون طن عبر موانئ المنطقة الاقتصادية. 6ـ حركة البضائع الواردة عبر الموانئ المصرية بلغت 100.3 مليون طن فى 2018 مقابل 97.6 مليون طن 2017. 7ـ مصر استورد العام الماضى 47.8 مليون طن عبر ميناء الإسكندرية و12.6 مليون طن عبر ميناء دمياط، و2.7 مليون طن عبر موانئ البحر الأحمر و37.2 مليون طن عبر موانئ المنطقة الاقتصادية. 8ـ فى 2017 مصر استوردت 44 مليون طن عبر ميناء الإسكندرية، و21 مليون طن عبر ميناء دمياط و3.8 مليون طن عبر موانئ البحر الأحمر و28.7 مليون طن عبر موانئ المنطقة الاقتصادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حجم الصادرات والواردات عبر الموانى المصرية فى 8 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.