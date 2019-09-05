شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تختتم جسرها الجوى بعودة أخر رحلات الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، موسم الحج لعام 2019، رسميًا بعد عودة 300 حاج من المدينة المنورة من حجاج قرعة العلاقات والبعثات، وبوصولهم تكون الشركة الوطنية قد نقلت أكثر من 70 ألف حاج هذا الموسم.

وقدمت بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية تسهيلات كبيرة، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك حج لهذا العام، بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك.

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ووفرت مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

كانت مصر للطيران بدأت الأربعاء 14 أغسطس الماضي 2019، تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية، وأختتمت جسر العودة، اليوم 4 سبتمبر ، بنقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية.