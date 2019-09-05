شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل وداع بالسفارة المصرية ببرلين للسفير بدر عبد العاطى بعد انتهاء فترته والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظمت السفارة المصرية، حفل وداع بمقرها في العاصمة الألمانية برلين، بمناسبة انتهاء فترة عمل بدر عبد العاطي سفيرًا لمصر في ألمانيا، بعد أن أتم فترة عمله التي استمرت أربع سنوات متتالية أنجز فيها السفير المصرى عدد كبير من القضايا والموضوعات المهمة فى العلاقات المصرية الألمانية.

حضر الاحتفالية عدد كبير من المسئولين الألمان في مقدمتهم وزير الخارجية السابق زيجمار جابريل وعدد من كبار مسئولي وزارة الخارجية الألمانية وغيرها من الوزارات الفيدرالية، بالإضافة إلى أعضاء من البوندستاج الألمانى ورؤساء اللجان البرلمانية وأبناء الجالية المصرية وأعضاء مجلس أمناء كلية الحقوق بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وعدد من رؤساء البعثات الأجنبية المعتمدين في برلين.

وقال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن السفير بدر عبد العاطي، شخص بذل الكثير من العطاء والتفاني في العمل، وحقق فيها تعزيز العلاقات المصرية الالمانية.

وأضاف ثابت، أن العلاقات بين البلدين شهدت المزيد من التطور ومنها عودة شركة مرسيدس وبورش للاستثمار في مصر، وتأسيس الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية، مقدمًا التحية للسفير بقوله: "مليون تحية لسفيرنا المحترم".

وأشار السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر بدولة ألمانيا الاتحادية، أنه أنهى فترة تعيينه سفيرا لمصر فى ألمانيا التى استمرت 4 سنوات كاملة، مشيرا إلى أن مصر حاليا تمُر بفترة من أزهى فترات تاريخها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بالاهتمام بالتعليم الفنى والأساسى والجامعى وما بعد الجامعى.

وأضاف عبد العاطى، أن الرئيس السيسى حقق طفرة ونقلة نوعية فى مختلف المجالات فى مصر وعلى رأسها برامج تنفيذية لتطوير التعليم فى مصر وخاصة التعليم الفنى، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الألمانية فى المجالات السياحية والسياسية والاستثمارات والتجارة شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وتابع السفير بدر عبد العاطى، أن التعاون الاقتصادى بين البلدين قويا للغاية والاستثمار الكبير الذى يتحقق بالفعل على أرض الواقع، إضافة إلى النقلة النوعية التى تشهدها مصر بمختلف المجالات.

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