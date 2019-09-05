شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. طلاب أكاديمية الخليج 365 يحاورون مدير عام منظمة الألكسو الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى طلاب أكاديمية الخليج 365 مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ، الدكتور محمد ولد أعمر، وذلك بمناسبة زيارته للقاهرة.

ودار حوار موسع بين فريق أكاديمية الخليج 365 برئاسة الكاتب الصحفى محمد ثروت والطلاب، حول خطة الألكسو لخدمة الثقافة والتعليم والتربية فى الوطن العربى.

وأكد الدكتور محمد ولد أعمر، أن المنظمة بصدد الإعلان عن خطة عمل 2023- 2028 ، لمواجهة تعثرات الخطط السابقة ، وتنفيذ توصيات القمم العربية وما يتعلق منها بالجوانب الثقافية والتربوية والتعليمية .

وأشار المدير العام للألكسو، إلى أنه سيتبع استراتيجية الإقناع ، لتنمية موارد المنظمة من خلال إقناع الدول العربية التى لم تسدد حصتها بسدادها وأن المنظمة تخدم أهداف وتطلعات كل الدول العربية ، على جميع المستويات ،مؤكدا فى الوقت ذاته الحرص على تنمية الموارد الذاتية وجذب المانحين للمنظمة .

وأوضح ولد أعمر أن الألكسو تعمل على تطوير التعليم فى الدول العربية من خلال الاهتمام بمنظومة المعلم والطالب والكتاب المدرسى ، ووضع برامج تأهيل المعلمين ، ومواجهة التسرب فى التعليم ما قبل الجامعى ، وتقليص الفجوة فى التعليم بين الدول العربية ، وبذل جهود مضنية فى سبيل جودة العملية التعليمية فى الوطن العربى.

وأكد مدير عام الألكسو أن المنظمة تعمل على محاربة التطرف والإرهاب من خلال إشاعة ثقافة السلام والوعى بأهمية المواطنة وقبول الآخر من خلال برامج تحث على التسامح وعدم الإقصاء .

وتعهد ولد أعمر بإعادة النظر فى سياسات المنظمة الإعلامية التى وصفها بأنها لا تعبر عن جهود ونشاط كبير للمنظمة ، حتى بات المواطن العربى لا يعرف الكثير عن نشاطاتها وخدماتها الثقافية والتعليمية والتربوية .

ووعد المدير العامل للألكسو بتعيين مدير جديد لمعهد البحوث العربية الذى بدا يراجع نفسه ذاتيا و يعيد النظر فى سياسته بما يحقق جودة التعليم العالى.

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