شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم منشور بقواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية على الجهات المعنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عممت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة المالية، على جميع الهيئات والجهات الحكومية والعامة، منشورا بشأن تطبيق الكتاب الدورى الخاص بقواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام التى تم إقرارها فى عام 1978.

وتضمن المنشور الذى تم تعميمه فى 25 أغسطس الماضى، أن القواعد الخاصة باستخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام نصت على أن تشكل لجنة رئيسية بهيئة الخدمات الحكومية وتجتمع مرة كل شهر على الأقل أو عند الضرورة لنظر الموضوعات المتعلقة بقواعد استخدام سيارات الركوب وتطوير الخدمة، كما يكون لها سلطة البت فى كل الاستثناءات اللازمة فى هذا الشأن.

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ويكون استخدام كل سيارات الركوب بالنظام المشترك بجميع الجهات حدود قواعد التشغيل الاقتصادى التى يقرها المختص بعد عرض مسئول السيارة بالجهة، فى حدود الاعتمادات المخصصة للتشغيل والصيانة ويجوز استخدام سيارات الأتوبيس والميكروباص فى انتقال مجموعة من العاملين من أماكن تجمع سكانية فقط إلى مقر أعمالهم وبالعكس مقابل سداد اشتراك شهرى.

ويكون للوزير المختص سلطة الترخيص باستخدام سيارة غير مميزة فى انتقالات الوفود الخارجية، كما يكون للوزير المختص سلطة تحديد مقرات سيارات الركوب اللازمة للوزارات والمصالح والجهات التابعة له بالاتفاق مع وزارة التخطيط.