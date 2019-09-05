شكرا لقرائتكم خبر عن سفر وعودة 1573 مصريًا وليبيًا و391 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1573 مصريًا وليبيًا و391 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1231 إلى الجانب الليبى، بينهم 302 مصرى و929 ليبيًا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 342 بينهم 288 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و54 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

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وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 210 شاحنات وعودة 181 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

كما نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 511 مخالفة مرورية وتحصيل 10 آلاف جنيه غرامات فورية.

قال اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 84 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة، كما تم ضبط بيتش باجى و5 تروسيكل وسيارة ملاكى بدون لوحات معدنية أو تراخيص.