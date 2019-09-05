شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تضع حجر الأساس لمستشفى طب الأسنان الجديد الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان وضع حجر الأساس لمستشفي طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس وذلك يوم الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر الجارى. وسيأتى ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة و وكلاء كلية طب الأسنان ونخبة من أساتذة الكلية وآلشخصيات العامة. كما سيتم افتتاح عيادة الامتياز الجديدة والتي تشمل 25 ماكينة ملحق بها الأشعة وغرف التمريض وتخدم طلاب الإمتياز بالكلية وكذلك طلاب الامتياز بكليات طب الأسنان بالجامعات الأخرى، إلى جانب افتتاح وحدة التعقيم المركزي والذي يعد الأول من نوعه على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية والذي تم إنشائه طبقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية وتعتبر هذه الوحدة احد اهم انجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



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